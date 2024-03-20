Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere ait 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
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