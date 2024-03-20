Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, asayiş kontrol noktalarında incelemede bulundu.

Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını takip eden Ballı, denetimler hakkında İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Özgür Günay ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Cengiz'den bilgi aldı.

Kolluk kuvvetlerinin asayiş ve huzuru sağlamak için gece gündüz görev yaptığı ifade eden Ballı, ilçe giriş çıkışlarının denetim altında tutulduğunu belirtti.

Ballı, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

- Sosyal tesisin temeli atıldı

Vize ilçesinde 100'üncü yıl sosyal tesisinin temel atma töreni yapıldı.

Vize Belediyesince düzenlenen törene, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ve Vecdi Gündoğdu ile kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı konuşmada, sosyal tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İçerisinde 1500 kişi kapasiteli çok amaçlı salon ile yüzme havuzunun yer alacağını ifade eden Özalp, tesisin yaz aylarında düğün salonu olarak da kullanılabileceğini belirtti.

Konuşmanın ardından temel atma töreni yapıldı.

- "Ücretsiz İnternet Erişimi Projesi"

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Ücretsiz İnternet Erişimi Projesi"nin başladığını bildirdi.

Gün, yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyet Meydanı'nda kablosuz internet erişiminin faaliyete geçirildiğini kaydetti.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda projeyi uygulamaya başlattıklarını ifade eden Gün, vatandaş odaklı hizmet ürettiklerini bildirdi.