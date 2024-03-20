Kırklareli Valisi Birol Ekici, "asırlık çınarları" ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Saygı Haftası dolayısıyla 106 yaşındaki Nuriye Korkmaz ile 100 yaşındaki Muhruşa Fakiç'i ziyaret etti.

Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile ilk olarak Korkmaz'ı evinde ziyaret edip, sohbet etti.

Ardından Fakiç'i ziyaret eden Ekici, yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tuttuklarını söyledi.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını, onlara bir gün değil her gün aynı sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini anlatan Ekici, onların engin tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.