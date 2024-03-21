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        Kırklareli'nde Nevruz Bayramı mesajları

        Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:52
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        Kırklareli'nde Nevruz Bayramı mesajları
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        Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Altıntel, mesajında nevruzun barış ve kardeşliğin pekişmesinde önemli bir simge olduğunu bildirdi.

        Nevruzun bir çok ülkede kutlandığını ifade eden Altıntel, mesajında şunları kaydetti:

        "Nevruz aynı zamanda tabiatın hayat bulmasıyla yeni bir yılın başladığı, bolluk ve bereketin geldiği, dayanışma içinde geçirildiğinde ise bütün bir yılın böyle devam edeceğine inanılan özel bir gündür. Bu duygu ve düşüncelerle umudun, bolluğun, bereketin ve huzurun başlangıcı olan nevruzun, ülkemizde kardeşliği ve dayanışmayı devamlı kılmasını temenni ediyor, başta milletimiz olmak üzere tüm insanlığın bayramını tebrik ediyorum."

        - KTSO Başkanı Soner Ilık

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ise mesajında nevruzun, birliğin ve dirliğin sembolü olduğunu belirtti.

        Dünyanın birçok ülkesinde yanan ve körüklenen nevruz ateşinin, Türk milletinin tarihten gelen barış ve huzura yaptığı bir çağrı olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

        "Türk milletinin yüzyıllardır devam eden birliğinin simgesi, kardeşliğinin ve kader ortaklığının nişanesi olmakla birlikte kültürümüzde tabiatın yeniden dirilişi gibi milletimizin de yeniden dirilişini, bolluğu ve bereketi simgelemektedir. Nevruz Bayramı, geçmişten gelen bir uyanış ve var oluşun göstergesidir. Bahar ile doğanın uyanışını ve sonsuz bir bereket ve bolluğu müjdeleyen Nevruz Bayramı, yüzyıllardır yaşatıldığı bölgelerde kardeşlik bağlarını pekiştiren, halkı bütünleştiren ve yeni bir baharı coşku ile yaşatan önemli bir bayramımızdır. Bugün bizlere düşen görev de sahip olduğumuz bu kültürel mirası en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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