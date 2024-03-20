Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde akrabasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde akrabalarını öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde akrabasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde akrabalarını öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Hayri Sever'in (80) öldürülmesine ilişkin haklarında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık A.S. ve S.K, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katıldı.

        Diğer tutuksuz sanıklar A.S. ve R.S. ile müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

        Tutuklu sanık A.S, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

        Cinayet ile bir alakasının olmadığı şeklinde savunma yapan A.S, yeğeninin ifadesi nedeniyle tutuklandığını söyledi.

        Tutuklu sanık S.K. de savunmasında, kolluk sorgulamasında baskı altında ifade verdiğini öne sürerek, dayısı A.S'nin de olayla bir alakasının bulunmadığını söyledi.

        Kimseyi öldürmediğini belirten S.K, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hiç kimseyi öldürmedim. Maktulün kaybolduğunu da sosyal medyadan öğrendim. Karakolda baskı altında ifade verdim. Korktuğum için de asılsız ifade vererek dayılarımı da işin içine kattım. Beraatimi istiyorum." dedi.

        Duruşmada, sanıklar A.S, S.K, A.S. ve R.S'nin beraatine, maktul Hayri Sever'in kasten öldürülmesi olayına ilişkin fail ya da faillerin tespiti için Vize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

        - Olay

        Kırklareli'nin Vize ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde ormanlık alanda çoban tarafından erkek cesedi bulunmasına ilişkin Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, cesedin 24 Kasım 2018'de kaybolan Hayri Sever'e ait olduğu belirlenmişti.

        Olaydan yaklaşık 5 yıl sonra S.K, cumhuriyet savcılığına giderek annesinin amcası Sever'i dayılarıyla birlikte öldürdüğünü itiraf etmiş, bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan S.K. ile dayıları A.S, R.S. ve A.S. tutuklanmıştı. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada, A.S. ve R.S. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Kırklareli'nde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Kırklareli Valisi Birol Ekici, "asırlık çınarları" ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Birol Ekici, "asırlık çınarları" ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü yakalandı
        Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa