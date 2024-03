Kırklareli'nde akrabasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti

Kırklareli'nin Vize ilçesinde akrabalarını öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Hayri Sever'in (80) öldürülmesine ilişkin haklarında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık A.S. ve S.K, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar A.S. ve R.S. ile müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık A.S, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Cinayet ile bir alakasının olmadığı şeklinde savunma yapan A.S, yeğeninin ifadesi nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Tutuklu sanık S.K. de savunmasında, kolluk sorgulamasında baskı altında ifade verdiğini öne sürerek, dayısı A.S'nin de olayla bir alakasının bulunmadığını söyledi.

Kimseyi öldürmediğini belirten S.K, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hiç kimseyi öldürmedim. Maktulün kaybolduğunu da sosyal medyadan öğrendim. Karakolda baskı altında ifade verdim. Korktuğum için de asılsız ifade vererek dayılarımı da işin içine kattım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşmada, sanıklar A.S, S.K, A.S. ve R.S'nin beraatine, maktul Hayri Sever'in kasten öldürülmesi olayına ilişkin fail ya da faillerin tespiti için Vize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

- Olay

Kırklareli'nin Vize ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde ormanlık alanda çoban tarafından erkek cesedi bulunmasına ilişkin Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, cesedin 24 Kasım 2018'de kaybolan Hayri Sever'e ait olduğu belirlenmişti.

Olaydan yaklaşık 5 yıl sonra S.K, cumhuriyet savcılığına giderek annesinin amcası Sever'i dayılarıyla birlikte öldürdüğünü itiraf etmiş, bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan S.K. ile dayıları A.S, R.S. ve A.S. tutuklanmıştı. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada, A.S. ve R.S. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.