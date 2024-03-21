Kırklareli'nde asayiş

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün, şüphelilere ait 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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