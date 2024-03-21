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        Kırklareli'nde asayiş

        Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:45
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Demirköy ilçesinde adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün, şüphelilere ait 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        - Çöp konteynırında çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde çöp konteynırında çıkan yangın söndürüldü.

        Murat Hüdavendigar Caddesi'nde çöp konteynerinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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