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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazilerle iftar programında buluştu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:29
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazilerle iftar programında buluştu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazilerle iftar yaptı.

        Vali Ekici, öğretmenevinde düzenlenen programda, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile kurulduğunu söyledi.

        Ülkesi, vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulunan Ekici, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin huzur ve güvenliği uğruna 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' inancıyla ülkemizin istiklalini ve istikbalini savunan kahraman gazilerimiz bugün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin onur ve gurur kaynağı olacaktır. Temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik eden gazilerimize olan şükran duygularımızı göstermek en büyük

        sorumluluklarımızdan birisidir." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua okundu.

        Okunan duaların ardından Vali Ekici, protokol üyeleri ve gaziler oruçlarını açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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