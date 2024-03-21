Kırklareli'nin il oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu

Kırklareli'nin il oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Erikler köyünde oluşturulan "100 Yıl Hatıra Ormanı"nda yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin 8 Mart 1924'te il olduğunu söyledi.

Trakya'da en fazla ormanlık alanın Kırklareli'de bulunduğunu belirten Ekici, orman varlığını arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Bu yıl 330 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Ekici, "Çocuklarımızla birlikte ağaç dikmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız yerleri, yaşadığımız şehirleri, ülkemizi, bu cennet vatanı daha yeşil hale getirerek gelecek kuşaklara daha güzel bir ülkeyi hep birlikte bırakacağız." şeklinde konuştu.