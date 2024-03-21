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        Kırklareli'nde down sendromlu öğrencilerden "Bayrak" sergisi

        Kırklareli'nde down sendromlu öğrencilerin kağıt, cam gibi malzemelerden yaptığı "Bayrak" sergisi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:39
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        Kırklareli'nde down sendromlu öğrencilerden "Bayrak" sergisi
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        Kırklareli'nde down sendromlu öğrencilerin kağıt, cam gibi malzemelerden yaptığı "Bayrak" sergisi törenle açıldı.

        Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri, çeşitli malzemelerden 30 Türk bayrağı oluşturdu.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul binasında açılan sergiyi gezerek öğretmenlerden bilgi aldı.

        Serginin görülmeye değer olduğunu belirten Ekici, öğrencileri tebrik etti.

        Ekici, down sendromlu öğrencilerin atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Ardından down sendromlu öğrencilerden oluşan koro konser verdi.

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