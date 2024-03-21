Kırklareli'nde down sendromlu öğrencilerden "Bayrak" sergisi

Ekici, down sendromlu öğrencilerin atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Serginin görülmeye değer olduğunu belirten Ekici, öğrencileri tebrik etti.

Kırklareli'nde down sendromlu öğrencilerin kağıt, cam gibi malzemelerden yaptığı "Bayrak" sergisi törenle açıldı.

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