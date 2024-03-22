Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, asayiş kontrol noktasındaki jandarma ekipleri ile iftar yaptı.

Özdemir, Hasbuğa köyündeki asayiş kontrol noktasını ziyaret ederek, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Daha sonra ekiplerle iftar yapan Özdemir, kolluk kuvvetlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev başında olduğunu belirtti.

Özdemir, kolluk kuvvetlerine görevlerinde başarılar diledi.

- Yaşlılar Haftası

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu.

Çanakcıoğlu, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret edip istekleri dinledi.

Her fırsatta yaşlılarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini ifade eden Çanakcıoğlu, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını belirtti.

Yaşlıların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini anlatan Çanakcıoğlu, ziyaret edilmesi ve istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini kaydetti.

- Resim yarışması ödül töreni yapıldı

Kırklareli'nde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.