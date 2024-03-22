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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, asayiş kontrol noktasındaki jandarma ekipleri ile iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, asayiş kontrol noktasındaki jandarma ekipleri ile iftar yaptı.

        Özdemir, Hasbuğa köyündeki asayiş kontrol noktasını ziyaret ederek, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

        Daha sonra ekiplerle iftar yapan Özdemir, kolluk kuvvetlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev başında olduğunu belirtti.

        Özdemir, kolluk kuvvetlerine görevlerinde başarılar diledi.

        - Yaşlılar Haftası

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu.

        Çanakcıoğlu, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret edip istekleri dinledi.

        Her fırsatta yaşlılarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini ifade eden Çanakcıoğlu, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını belirtti.

        Yaşlıların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini anlatan Çanakcıoğlu, ziyaret edilmesi ve istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini kaydetti.

        - Resim yarışması ödül töreni yapıldı

        Kırklareli'nde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kırklareli Müftülüğünce 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen resim yarışması ödül töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, müftülük binasında düzenlenen törende, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Öğrencilerin güzel eserler ortaya koyduğunu ifade eden Eviş, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        Konuşmanın ardından öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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