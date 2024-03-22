Tekirdağ'daki trafik kazasında ölen 5 kişiden 4'ü Kırklareli'nde defnedildi

Kazada, Korkulu, Arca, Korkmaz, Ölmez ile Cengiz yaşamını yitirmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Olayda vefat eden Asiye Korkulu'nun (72) cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ölmez (47), Rıdvan Cengiz (53) ve Mehmet Korkmaz (83) da öğle vakti son yolculuğuna uğurlandı.

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