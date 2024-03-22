Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi
Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Pınarhisar ilçesinde Koloğlu İlkokulunu ziyaret etti.
Ekipler öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdi.
Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.
Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.
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