Gübreleme ile mera alanlarında ot veriminin ve kapasitesinin arttırıldığı ifade edilen açıklamada, hayvancılığın daha verimli, kazançlı ve kaliteli bir seviyeye ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mera alanlarının gübrelenerek bölge hayvancılığına katkı sağlandığı belirtildi.

Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında Ovacık köyünde mera alanları gübrelenerek ıslah ediliyor.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kayabeyli köyünde bruselloz hastalığına karşı aşılama çalışmalarına devam ediyor.

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