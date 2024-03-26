Kırklareli Valisi Ekici, jandarma personeli ile iftar yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Ekici, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda, vatandaşın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Jandarma personeli ile iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ekici, ramazan ayında birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığını ifade etti.

Konuşmaların ardında dua edildi, oruçlar açıldı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile jandarma personeli katıldı.