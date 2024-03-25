Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde yargılanan 2 cinayet sanığından biri suçunu itiraf etti

        Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde yargılanan 2 cinayet sanığından biri suçunu itiraf etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.E, babası B.E, maktul Hakan Çapan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar M.E. ve B.E'nin maktul Çapan'ı öldürüp cesedi parçalara ayırdığı gerekçesi ile "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        M.E, savunmasında, mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, Hakan Çapan'ı kendisinin öldürüp parçaladığını, ceset parçalarını koyduğu çuvalları da babası B.E. ile yok etmeye çalıştıkları itirafında bulundu.

        Sanık B.E. de savcılık mütalaasını kabul etmeyerek beraatini istedi.

        Duruşmada, sanık avukatı savunma için süre talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti baba ve oğlunun tutuklu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuştu.

        Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. savcılık sorgulamasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Şiddetli sağanak İstanbul'da!
        Şiddetli sağanak İstanbul'da!
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen'den Kütüphane Haftası mesajı
        Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen'den Kütüphane Haftası mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar programı...
        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar programı...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa