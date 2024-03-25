Kırklareli'nde yargılanan 2 cinayet sanığından biri suçunu itiraf etti

Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. savcılık sorgulamasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

M.E, savunmasında, mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, Hakan Çapan'ı kendisinin öldürüp parçaladığını, ceset parçalarını koyduğu çuvalları da babası B.E. ile yok etmeye çalıştıkları itirafında bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar M.E. ve B.E'nin maktul Çapan'ı öldürüp cesedi parçalara ayırdığı gerekçesi ile "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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