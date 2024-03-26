Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan, iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan, iftar programı düzenledi.

        Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, iftara katılanlara teşekkür etti.

        Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını, bütünleştirdiğini, toplumun her kesimini aynı sofrada bir araya getirdiğini ifade eden Altan, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

        Altan daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi.

        Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ile vatandaşlar katıldı.

        - LTSO'dan üyelere iftar

        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasınca (LTSO) iftar programı düzenlendi.

        Bir restoranda gerçekleştirilen programa, LTSO Başkanı İlhami Cebelli, Meclis Başkanı Fahri Cömert, yönetim kurulu üyeleri ile oda personeli ve üyeler katıldı.

        Cebelli, konuşmasında, her yıl ramazan ayı dolayısıyla düzenledikleri iftar programını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Programa katılanlara teşekkür eden Cebelli, "Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Mübarek ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bir haftada 111 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 111 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde amatör spor kulüplerine 7 milyon lira nakdi yardım yapıldı
        Kırklareli'nde amatör spor kulüplerine 7 milyon lira nakdi yardım yapıldı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 35 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 35 kişi yakalandı
        Kırklareli'de 111 düzensiz göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı
        Kırklareli'de 111 düzensiz göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı
        Kırklareli Valisi Ekici, jandarma personeli ile iftar yaptı
        Kırklareli Valisi Ekici, jandarma personeli ile iftar yaptı