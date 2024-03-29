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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleriyle iftar programında buluştu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:45
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleriyle iftar programında buluştu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı.

        Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret eden Ekici, yaşlılarla sohbet etti. Okunan duaların ardından Vali Ekici, huzurevi sakinleri ile orucunu açtı.

        Ekici, her fırsatta huzurevi sakinlerini ziyaret ettiğini söyledi.

        Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Ekici, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

        Ekici, yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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