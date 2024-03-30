Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

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