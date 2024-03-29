Toplantıda, rehberlik faaliyetleri, Destekleme ve Yetiştirme kursları, okul hedefleri ve kazanım değerlendirme konuları görüşülerek, okullarda sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı konuşmada, sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını belirtti.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Özdemir, hediyelerini takdim etti.

Kütüphanelerin bilgi kaynağı olduğunu ifade eden Özdemir, tüm öğrencilerin kütüphaneden daha fazla yararlanması gerektiğini belirtti.

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