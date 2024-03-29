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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:34
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Kütüphanelerin bilgi kaynağı olduğunu ifade eden Özdemir, tüm öğrencilerin kütüphaneden daha fazla yararlanması gerektiğini belirtti.

        Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Özdemir, hediyelerini takdim etti.

        - Sporculara malzeme desteği

        Demirköy'de Türkiye Grup Şampiyonası'na katılacak güreş takımına malzeme desteği verildi.

        Demirköy Belediyesince düzenlenen törende, sporculara malzemeleri teslim edildi.

        Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı konuşmada, sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını belirtti.

        Güreşçilerin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek Türkiye Grup Şampiyonası'nda Kırklareli'ni temsil edeceğini ifade eden Gün, takıma başarılar diledi.

        - LGS hazırlık değerlendirme toplantısı yapıldı

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ortaokul müdürleri katıldı.

        Akdemir, toplantıda ilçede öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Toplantıda, rehberlik faaliyetleri, Destekleme ve Yetiştirme kursları, okul hedefleri ve kazanım değerlendirme konuları görüşülerek, okullarda sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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