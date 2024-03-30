Kırklareli'nde jandarma motosiklet sürücülerini bilgilendirildi

Durdurdukları sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, genel trafik kuralları, hatalı sollama, şerit ihlali, takip mesafesi gibi konularda da sürücülere bilgi verdi.

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