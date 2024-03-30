Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Kentte hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Ekici, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.