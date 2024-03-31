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        Kırklareli'nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

        Kırklareli'nde 85 yaşındaki yatağa bağımlı Ali Mızrak, oyunu sedye üzerinde kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:46
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        Kırklareli'nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı
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        Kırklareli'nde 85 yaşındaki yatağa bağımlı Ali Mızrak, oyunu sedye üzerinde kullandı.

        Mızrak ile 84 yaşındaki eşi Gülsevim Eskici ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

        Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Ali Mızrak sedyeyle, tekerlekli sandalye kullanan Gülsevim Mızrak de ambulansla Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna taşındı.

        Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sandığa götürülen Mızrak çiftçi oylarını kullandı.

        Ali Mızrak, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden yetkililere teşekkür etti.

        Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mızrak, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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