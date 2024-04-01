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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron ele geçirildi

        Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:19
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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron ele geçirildi
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        Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ile 20 kulaklık ele geçirildi.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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