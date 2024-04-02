Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Kırklareli'nde konser verdi

        Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Kırklareli'nde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 00:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Kırklareli'nde konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Kırklareli'nde konser verdi.

        Şenlendirici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Derya Bulut'un Kırklareli Belediye Başkanı seçilmesi dolayısıyla Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda sahne aldı.

        Şenlendirici'nin performansına vatandaşlar şarkı söyleyerek eşlik etti.

        Bulut, programda yaptığı konuşmada belediye başkanı olarak hitap etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

        Görev süresinin bir dakikasını dahi boş geçirmeden kente hizmet edeceğini belirten Bulut, "Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, onun Cumhuriyet'ine layık bir belediye başkanı olacağız ve bu ili hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız. Hiçbir ortak değerimizi ayırmadan, ayrıştırmadan çalışacağız." dedi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da kentin artık hak ettiği hizmetleri alacağını kaydetti.

        AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile MHP İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

        Bulut, havai fişek gösterisinden haberi olmadığını, hayvanları ürkütmemek için havai fişek gösterileri istemediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Manisa'da feci kaza
        Manisa'da feci kaza
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'de başkanlığı 403 oy farkla kaybeden CHP adayı Kesimoğlu: İtiraz...
        Kırklareli'de başkanlığı 403 oy farkla kaybeden CHP adayı Kesimoğlu: İtiraz...
        Büyükmandıra Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'ni...
        Büyükmandıra Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'ni...
        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron ele geçirildi
        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron ele geçirildi
        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'de MHP'li Bulut başkan seçildi; ilçelerden 4'ünü AK Parti, 2'sin...
        Kırklareli'de MHP'li Bulut başkan seçildi; ilçelerden 4'ünü AK Parti, 2'sin...