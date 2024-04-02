Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Kırklareli'nde konser verdi

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Kırklareli'nde konser verdi.

Şenlendirici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Derya Bulut'un Kırklareli Belediye Başkanı seçilmesi dolayısıyla Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda sahne aldı.

Şenlendirici'nin performansına vatandaşlar şarkı söyleyerek eşlik etti.

Bulut, programda yaptığı konuşmada belediye başkanı olarak hitap etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Görev süresinin bir dakikasını dahi boş geçirmeden kente hizmet edeceğini belirten Bulut, "Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, onun Cumhuriyet'ine layık bir belediye başkanı olacağız ve bu ili hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız. Hiçbir ortak değerimizi ayırmadan, ayrıştırmadan çalışacağız." dedi. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da kentin artık hak ettiği hizmetleri alacağını kaydetti. AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile MHP İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.