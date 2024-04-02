Akdemir, Vize Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Çanakcıoğlu, sporun gelişmesi ve başarının artması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Okullar arası Floor Curling Türkiye şampiyonu olan takımı tebrik eden Çanakcıoğlu, sporcuların başarıları ile gurur duyduğunu belirtti.

Çanakcıoğlu, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu Floor Curling takımı sporcuları ile sohbet etti.

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