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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:13
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Çanakcıoğlu, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu Floor Curling takımı sporcuları ile sohbet etti.

        Okullar arası Floor Curling Türkiye şampiyonu olan takımı tebrik eden Çanakcıoğlu, sporcuların başarıları ile gurur duyduğunu belirtti.

        Çanakcıoğlu, sporun gelişmesi ve başarının artması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

        Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan da hazır bulundu.

        - Öğrenci buluşmaları etkinliği

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Akdemir, Vize Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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