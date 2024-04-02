Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.
Çanakcıoğlu, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu Floor Curling takımı sporcuları ile sohbet etti.
Okullar arası Floor Curling Türkiye şampiyonu olan takımı tebrik eden Çanakcıoğlu, sporcuların başarıları ile gurur duyduğunu belirtti.
Çanakcıoğlu, sporun gelişmesi ve başarının artması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan da hazır bulundu.
- Öğrenci buluşmaları etkinliği
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Akdemir, Vize Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.
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