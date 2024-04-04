CHP Kırklareli'nde seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti

CHP, Kırklareli'nde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı.

CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini İl Seçim Kuruluna teslim etti.

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca önceki gün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.