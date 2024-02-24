Kırklareli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iki gün önce Kırklareli, Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da düzenlediği operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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