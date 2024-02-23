Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşüreceğiz (2) STKTEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kırklareli'deki açılış töreninin ardından kent merkezinde STK temsilcileri ile bir araya geldi. Kırklareli Esnaf Kefalet Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın da katıldığı buluşmada konuşan Uraloğlu, bakanlık olarak ülke genelinde çok işler yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, "Dünyanın en büyüğü olan Çanakkale Köprüsü'nden tutun da Avrupa'nın en uzunu olan Zigana Tüneli'ne kadar. Sizin kullandığınız Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar, İstanbul Havalimanı'na kadar. Akşama kadar sayabilirim ve bunları saymaktan da zevk alırım. İnşaat mühendisiyim, hesap adamıyım. Hesap kitap yapmayı gerçekten beceririm ve bu tür projelerde de bir mühendis ve idareci olarak görev almış olmanın hazzını, gururunu yaşıyorum. Aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarından birisiyim. Gerçekten onun kabinesinde bir bakan olmak, benim için gurur ve şereftir. Bir o kadar da ağır bir sorumluluktur gerçekten. Biz de bu sorumluluğu bir hakkın yerine getirme adına gayret ediyoruz. Yorulduğumuz zaman cumhurbaşkanımıza bakıyoruz. Onun temposuna göre, 'biz bir şey yapmamışız' deyip tekrar bir heyecanla yolumuza devam ediyoruz" dedi. 'KIRKLARELİ'NİN 3 ANA ULAŞIM HATTI TESİS EDİLMİŞ OLACAK' Kırklareli'de, Pınarhisar'dan Çerkezköy'e kadar olan bütün yolu da bitirilmesinin ardından 3 ana ulaşım hattının tam anlamıyla tamamlanmış olacağını anlatan Uraloğlu, "Bugün geldik Vize ve Demirköy çevre yollarını açtık. Gerçekten ilçelerimizin trafiğini, yerleşimlerimizin trafiğini rahatlatacak olan bir yol. Tabii aynı zamanda Pınarhisar'dan Çerkezköy'e kadar olan bütün yolu da bitirme noktasında bir gayretimiz var. Esasında Kırklareli'nin 3 tane ana ulaşım hattı tam anlamıyla tesis edilmiş olacak. Onun haricinde talepler var, yaptıklarımız var. Elbette, mutlaka yapamadıklarımız var. Onları da planlıyoruz. Valimizle ilimizin yöneticileriyle, milletvekillerimizle, siyasetçilerimizle planlıyoruz" diye konuştu. 'İSTANBUL, ANKARA VE KIRKLARELİ'DE BELEDİYECİLİK ANLAMINDA KAYIPLAR VAR' Kırklareli'de belediyecilik anlamında kayıplar olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Kırklareli'nde bir belediyecilik var. Sizler benden iyi biliyorsunuz. Şimdi bakın İstanbul'da, Ankara'da 2019 yılındaki tercihlerinden dolayı bizim vatandaşımızı cezalandırdığımızı duydunuz mu? Allah rızası için durdurduğumuz yatırım var mı? Yoktur, çok net söylüyorum ama diyoruz ki; bugün İstanbul, Ankara, Kırklareli'de belli kayıplar var ama Kırklareli'de bu kayıp daha uzun sürelidir. Daha iyisini yapma kabiliyetine sahibiz, daha iyisini yapma iradesine sahibiz. Altyapıyla ilgili eğer siz şehre bir şey yapmazsanız; bugün sıkıntı çekersiniz. Altyapıyla ilgili bir şey yaparsanız, eleştirilirsiniz, ne zaman? Bitinceye kadar. Sonra herkes de Allah razı olsun der" dedi. 'KIKLARELİLİLER GERÇEK BELEDİYECİLİK DİYECEK' Uraloğlu, "Kırklareli'nin gerçekten çok imkanları var. Ulaşım imkanlarıyla, arazi imkanlarıyla, tarımıyla, sanayisiyle, her şeyiyle. O zaman diyoruz ki Kırklarelili hemşerilerimiz, bu sefer gerçek belediyecilik diyeceklerdir. Gerek merkezde gerekse de diğer yedi tane ilçemizde gerçek belediyecilik diyecektir. Biz de mutlaka bize yüklenen bu yükün karşılığını mutlaka vereceğiz. Daha fazla çalışırız, imkanlarımızı birazcık daha fazla zorlarız ve Kırklareli'nin layık olduğu hizmetleri ulaşımından altyapısına kadar biz de ciddi destek veririz ve onları beraberce yürütürüz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:00 facebook

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