Eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Ilık, personelin bilgi ve birikimlerinin artmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) personeline "Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlığı" eğitimi verildi.

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