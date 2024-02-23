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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere kanser farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:58
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere kanser farkındalık eğitimi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi personeli Şehit Mutlu Can Spor Lisesini ziyaret etti.

        Sağlık personelince öğrencilere kanser taraması, erken teşhis, kanser hastalığı konularında bilgi verildi.

        - KTSO personeline eğitim verildi

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) personeline "Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlığı" eğitimi verildi.

        KTSO Başkanı Soner Ilık, oda binasında düzenlenen programda hizmet içi eğitimlere önem verdiklerini söyledi.

        Eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Ilık, personelin bilgi ve birikimlerinin artmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından eğitmen Arsev Akün tarafından personele bilgi verildi.

        -Kariyer Günleri programı yayımlandı

        Kırklareli Üniversitesince düzenlenecek Kariyer Günleri'nin programı belli oldu.

        "İş hayatındaki dijital ve düşünsel değişim" temasıyla düzenlenecek organizasyon 4 Mart'ta başlayacak.

        Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Mimarlık fakülteleriyle, meslek yüksek okullarındaki söyleşi, tecrübe paylaşımı gibi organizasyonların yer alacağı programda 91 etkinlik gerçekleşecek.

        Detaylı programa kariyer.klu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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