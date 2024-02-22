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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 sanığa 19'ar yıl hapis istemi

        Kırklareli'nde, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla biri tutuklu 2 sanık hakkında 19'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:21
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 sanığa 19'ar yıl hapis istemi
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        Kırklareli'nde, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla biri tutuklu 2 sanık hakkında 19'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık M.E. ile tutuksuz sanık A.C. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık A.C'nin göçmen temin ettiği, sanık M.E'nin ise otomobil ile düzensiz göçmenlerin taşındığı kamyonete öncülük yaptığı bilgisi bulunuyor.

        Sanık M.E'nin iddianamede yer verilen ifadesinde, insan kaçakçılığı yapılan kamyonete öncülük yaptığını itiraf ettiği bilgisi de yer aldı.

        Paraya ihtiyacı olduğu için suça karıştığını iddia eden M.E,"9 bin lira karşılığında öncülük yapmayı kabul ettim. Olay günü kamyonet sürücüsünün yanına gittim. Araçta insan olduğunu görünce 9 bin lirayı aldım." ifadelerini kullandı.

        Sanıklar M.E. ile A.C, 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 12 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

        - Olay

        A.T. yönetimindeki kamyonet, 31 Ekim 2023 tarihinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince durdurulmuş, yapılan kontrollerde 24 düzensiz göçmen ele geçirilmişti. Şüpheli A.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        A.T'nin verdiği ifade üzerine göçmenleri taşıyan kamyonete öncülük yaptığı tespit edilen M.E. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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