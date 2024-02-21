Romanya'dan getirdiği sülüklerle Kırklareli'nde yakalanan sanığa 5 yıla kadar hapis istemi

Sanığın gümrük işlemleri yaptırmadan 65 kilogram sülüğü Türkiye'ye getirmeye çalıştığının belirlendiği belirtilen iddianamede, ele geçirilen sülüklerin piyasa değerinin 421 bin 200 lira olduğu ifade edildi.

İddianamede, sanık S.G'nin otomobil ile 21 Eylül 2023 tarihinde yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada Dereköy Sınır Kapısı'nda aramaya tabi tutulduğu, kontroller sırasında otomobilin bagajında sülük olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.

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