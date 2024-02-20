Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi jandarma ekiplerince bulundu
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 4 kişi, jandarma ekiplerince bulundu.
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 4 kişi, jandarma ekiplerince bulundu.
Vize ilçesinde kamp yapmak amacıyla otomobille ormanlık alana giden 4 kişi, dönüş yolunu bulamadı.
Yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kayıp 4 kişi, jandarma ekiplerinin 4 saat süren arama çalışması sonucu bulunarak ormanlık alandan çıkarıldı.
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