Kırklareli'nde firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık suçundan aranan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmada 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A, Aksicim köyünde yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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