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        Kırklareli'nde firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:24
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        Kırklareli'nde firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık suçundan aranan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmada 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A, Aksicim köyünde yakalandı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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