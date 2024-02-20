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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kurtuluş Savaşı kahramanı ve dönemin Demirköy Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey'in anıtı düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:47
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kurtuluş Savaşı kahramanı ve dönemin Demirköy Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey'in anıtı düzenlenen törenle açıldı.

        Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Köprülülü Hamdi Bey'in biyografi okundu.

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, törende yaptığı konuşmada, Köprülülü Hamdi Bey'in adının verildiği köye anıtının yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Köprülülü Hamdi Bey'in Demirköy'ün ilk kaymakamı olduğunu anımsatan Bayram, 1913 yılında kaymakamlık görevine gelmesiyle ilçeye önemli hizmetlerde bulunduğu tarih kayıtlarında yer aldığını söyledi.

        Bayram, anıtın da yapılmasıyla Köprülü Hamdi Bey'in hatırasının gelecek nesillere aktarılacağını belirterek, anıtın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, Kırklareli Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Erdi Koçak, Emniyet Amiri Tarık Yadıgaroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Köy Muhtarı Turan Üstündağ ile vatandaşlar katıldı.

        - Anaç koyun keçi desteklemesi verilecek

        Demirköy'de 52 küçükbaş hayvan üreticisine anaç koyun keçi desteklemesi verilecek.

        Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılı anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında tespit çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

        Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine yapılan başvuruların ardından 52 küçükbaş hayvan besicisine 4 bin 819 küçükbaş hayvan için toplamda 481 bin 900 lira ödeme verileceği belirtilen açıklamada, destekleme ödemelerinin 2 Mart'a kadar tamamlanacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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