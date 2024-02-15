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        Tartıştığı birlikte yaşadığı erkeği öldürdü

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sevinç G.(24), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Orhan Evzi'yi (36), sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, saat 01.00 sıralarında Lüleburgaz Güneş Mahallesi Nergis Sokak üzerinde meydana geldi. Sevinç G. ile dini nikahlı birlikte yaşadığı Orhan Evzi, arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinç G., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Orhan Evzi'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Evzi, ağır yaralanırken, Sevinç G., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Evzi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Orhan Evzi'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polis, tarafından yakalanan Sevinç G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevinç G., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:30
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        Tartıştığı birlikte yaşadığı erkeği öldürdü
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sevinç G.(24), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Orhan Evzi'yi (36), sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, saat 01.00 sıralarında Lüleburgaz Güneş Mahallesi Nergis Sokak üzerinde meydana geldi. Sevinç G. ile dini nikahlı birlikte yaşadığı Orhan Evzi, arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinç G., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Orhan Evzi'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Evzi, ağır yaralanırken, Sevinç G., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Evzi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Orhan Evzi'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polis, tarafından yakalanan Sevinç G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevinç G., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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