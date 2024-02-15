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        DSİ, Kırklareli'ndeki rezervuarları dolu iki göletin kontrolsüz akacağı uyarısında bulundu:

        DSİ, Vize ve Kofçaz ilçelerindeki iki göletin dolu olması nedeniyle suyun dere yatağından kontrolsüz akacağı uyarısında bulunarak tedbirli olunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:46
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        DSİ, Kırklareli'ndeki rezervuarları dolu iki göletin kontrolsüz akacağı uyarısında bulundu:
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        DSİ, Vize ve Kofçaz ilçelerindeki iki göletin dolu olması nedeniyle suyun dere yatağından kontrolsüz akacağı uyarısında bulunarak tedbirli olunmasını istedi.

        DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vize ilçesindeki Sergen Göleti ile Kofçaz ilçesindeki Kofçaz-1 Göleti rezervuarlarının dolu olduğu belirtildi.

        Göletlerin dere yatağından kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vize ilçemizde bulunan Sergen Göleti ve Kofçaz ilçemizde bulunan Kofçaz-1 Göletleri dolmuş olup dolusavak kontrolsüz olarak çalışmaktadır. İlgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak can ve mal kaybına uğranılmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk halinde 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına ve aynı zamanda doğrudan İl AFAD'a ivedilikle ulaşmaları önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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