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        Kırklareli Valisi Ekici, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:12
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        Kırklareli Valisi Ekici, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

        Vali Ekici, Atatürk ve Akalar mahallelerindeki aileleri ziyaret edip istekleri dinledi.

        Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Ekici, her fırsatta ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Kendilerine iletilen sorunları yerinde çözme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Ekici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların ulaştırıldığını dile getirdi.

        Ekici, ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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