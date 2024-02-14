Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren kadın yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren kadın yakalandı.
Alınan bilgi göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sevinç G. ile Orhan E. Nergis Sokak'ta karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışmada Sevinç G. yanındaki tabancayla Orhan E'ye ateş etti.
Orhan E'nin yaralandığını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerin incelemesinde Orhan E'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Orhan E'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaçan Sevinç G. ise polislerce yakalandı. Zanlının polisteki işlemleri sürüyor.
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