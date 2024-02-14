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        Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde işten çıkarılınca belediyeye ait şirketin binasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:12 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:12
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        Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde işten çıkarılınca belediyeye ait şirketin binasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Zincirlikuyu Caddesi'nde 11 Şubat Pazar günü Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binasını akşam saatlerinde yanıcı maddeyle ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan Ü.T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen Ü.T'nin, buradaki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, olaydan iki saat sonra yakalanan zanlının işten çıkarılmasından kaynaklı bireysel intikam duygusuyla yangını gerçekleştirdiğinin belirlendiğini ifade etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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