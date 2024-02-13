Vize Bilim ve Sanat Merkezi logosuna marka tescil belgesi alındı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada Bilim ve Sanat Merkezi logosunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini belirtti.

Vize'nin adını her platformda duyurmak istediklerini ifade eden Akdemir, merkez logosunun 10 yıl süre ile koruma altına alındığını kaydetti.

Akdemir, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yağmur Özkan'a gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etti.

- Toplu taşımada kartlı ödeme sistemi başladı

Lüleburgaz ilçesinde toplu taşıma araçlarında kişiselleştirilmiş elektronik kartla ödeme sistemi başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda, kişiselleştirilmiş elektronik kartla ödeme sistemi Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı araçlarda geçerli olacağı belirtildi.

Kişiselleştirilmiş elektronik kartların ilk alın ücretinin 100 lira, yıllık yenileme ücretinin ise sivil 50, öğrenci 30 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, ulaşım ücretlerinin ise öğrenci 13, sivil 15 lira olarak karar verildiği kaydedildi.