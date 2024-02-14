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        Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:19
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        Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Vali Ekici, OSB'yi gezerek Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'den bilgi aldı.

        Kentin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade eden Ekici, bu nedenle OSB'lere gereken tüm yatırımların yapıldığını kaydetti.

        Ekici, üretim ve istihdam açısından OSB'lerin önemli olduğunu söyledi.

        Daha sonra bir plastik fabrikasını ziyaret eden Ekici, işçilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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