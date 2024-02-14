Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB'yi gezerek Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'den bilgi aldı.

Kentin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade eden Ekici, bu nedenle OSB'lere gereken tüm yatırımların yapıldığını kaydetti.

Ekici, üretim ve istihdam açısından OSB'lerin önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra bir plastik fabrikasını ziyaret eden Ekici, işçilerle sohbet etti.