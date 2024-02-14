Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde elektrik akımına kapılarak ölen "şah kartalı" sergi için tahnit edildi

        Kırklareli'nde elektrik akımına kapılarak ölen "şah kartalı" tahnit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:06 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde elektrik akımına kapılarak ölen "şah kartalı" sergi için tahnit edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde elektrik akımına kapılarak ölen "şah kartalı" tahnit edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, geçen yıl aralık ayında Kofçaz ilçesinde elektrik akımına kapılan şah kartalının tahnit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

        İstanbul'da tahnit işlemi yapılan kartalın müdürlük binasında sergilendiğini ifade eden Kamay, şah kartalının nesli tükenme tehlikesi altında olan tür olduğunu kaydetti.

        Gelecek kuşaklara şah kartalının tanıtılması için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Kamay, "Kofçaz ilçemizden telef olmuş halde bize getirilen kartalı gördüğümüzde çok üzülmüştük. Çünkü bu türümüz nesli tükenme tehlikesi altında. Bizde bu yırtıcı kuşumuzu gelecek kuşaklara tanıtmak istedik. Valimiz Birol Ekici'nin talimatı ile şah kartalına tahnit yöntemi uygulandı. Şah kartalını görmek isteyen vatandaşlarımızı müdürlüğümüze bekliyoruz." dedi.

        - Şah kartalı

        Küresel ölçekte nesli tehdit altında olan ve Türkiye'nin yerleşik türlerinden şah kartalı, geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle en iri kartallardan olma özelliği taşıyor.

        En yoğun üreme alanları Trakya olmak üzere Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgeleri olan tür, açık alanlarda, tarım arazilerinde ve bozkır düzlüklerinde görülebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde jandarma okul servislerini denetledi
        Kırklareli'nde jandarma okul servislerini denetledi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'ndeki "Sağlık Tarihi Evi" ziyaretçilerini ağırlıyor
        Kırklareli'ndeki "Sağlık Tarihi Evi" ziyaretçilerini ağırlıyor