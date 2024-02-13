Kırklareli'nde jandarma okul servislerini denetledi

Ekipler ayrıca, jandarma trafik timlerince denetimlerde araçlarda bulunması gereken ayrım işaretleri, ışık donanımları, araç içerisinde hareket tarzı, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve hız kuralları konularında servis şoförleri bilgilendirildi.

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