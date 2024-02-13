Kırklareli'nde jandarma okul servislerini denetledi
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.
Ekipler Vize ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.
Denetimde 36 araç kontrol edildi.
Ekipler ayrıca, jandarma trafik timlerince denetimlerde araçlarda bulunması gereken ayrım işaretleri, ışık donanımları, araç içerisinde hareket tarzı, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve hız kuralları konularında servis şoförleri bilgilendirildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.