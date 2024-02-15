Kırklareli'nde tırın dorsesinden dökülen mıcırın altında kalan işçi yaralandı

Dorsenin yanında bulunan Hacı Tanacı, dökülen mıcırın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde şantiye alanında iş makinesi ile mıcır yüklenen dorsenin kapakları açıldı.

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