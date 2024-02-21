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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:25
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında denetim yaptı.

        Denetimde 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

        - Motosiklet denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği denetimde 130 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

        Belge ve donanım eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        - Resim yarışmasında birinci olan öğrenci ödüllendirildi

        Kırklareli Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencisi Merve Yıldırım "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında birinci oldu.

        İl genelinde ortaokul kategorisinde birinci olan Yıldırım için okulda törende düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, yarışmada birinci olan öğrenciyi tebrik etti.

        Konuşmaların ardından Tuncer, yarışmada birinci olan öğrenciye hediyeler verdi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Yusuf Yurdugül ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenci velileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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