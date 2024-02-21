Törene, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Yusuf Yurdugül ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenci velileri katıldı.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, yarışmada birinci olan öğrenciyi tebrik etti.

İl genelinde ortaokul kategorisinde birinci olan Yıldırım için okulda törende düzenlendi.

Kırklareli Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencisi Merve Yıldırım "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında birinci oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında denetim yaptı.

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