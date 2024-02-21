Kırklareli Üniversitesinde "13. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek

Etkinliklere 200 akademisyen ve eğitimcinin katılacağı bildirilen açıklamada programların çevrimiçi ve yüz yüze yapılacağı belirtildi.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte 92 faaliyetin yapılacağı belirtildi.

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