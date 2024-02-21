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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:56
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ziyaretlerini sürdürüyor.

        Bulut, kapalı pazar yerindeki esnafları ziyaret etti. Esnafların isteklerini dinleyen Bulut, projelerini anlattı.

        Seçimde tüm vatandaşların desteğini isteyen Bulut, bu seçimin kentin kaderi açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Kentin tüm sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını anlatan Bulut, 1 Nisan'dan itibaren kentin gelişimi ve sorunların çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını kaydetti.

        Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç da katıldı.

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        Galeri

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