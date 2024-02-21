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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:21
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ile Babaeski ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 248 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 15 gram skunk, 11 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 4 tabanca, pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 480 lira ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, O.Y, E.C.T, E.S. ve M.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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