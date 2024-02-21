Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada 248 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 15 gram skunk, 11 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 4 tabanca, pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 480 lira ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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