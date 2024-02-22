Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 14 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 14 araç trafikten men edildi, 9 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 14 araç trafikten men edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 14 araç trafikten men edildi, 9 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1-20 Şubat tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu.

        Oluşturulan uygulama noktalarında 2 bin 160 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Denetimlerde 364 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

        Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 14 araç trafikten men edildi. 9 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 sanığa 19'ar yıl h...
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 sanığa 19'ar yıl h...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Romanya'dan getirdiği sülüklerle Kırklareli'nde yakalanan sanığa 5 yıla kad...
        Romanya'dan getirdiği sülüklerle Kırklareli'nde yakalanan sanığa 5 yıla kad...
        Kırklareli Üniversitesinde "13. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek
        Kırklareli Üniversitesinde "13. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdür...
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdür...