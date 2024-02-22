Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Çanakcıoğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile birlikte Cevizköy Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çanakcıoğlu, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Çanakcıoğlu, ardından okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Umre kafilesi uğurlandı

Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ziyaretlerinin devam ettiği bildirildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kur'an-ı Kerim okudu.

Umre kafilesi okunan ilahiler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

- Şiir okuma yarışması düzenlenecek

Kırklareli Müftülüğünce şiir okuma yarışması yapılacak.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenecek yarışmada öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerden birini ezbere okuyacağı belirtildi.

Açıklamada, yarışmaya katılacak öğrencilerin 11 Mart Pazartesi gününe kadar müracaatlarını tamamlaması gerektiği bildirildi.

- Öğrenciler 12 proje ile TEKNOFEST'te yarışacak

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrencilerin 12 proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yarışacağını bildirdi.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Geçen yıl 2 proje olan başvurulan bu yıl 12'ye çıktığını aktaran Akdemir, öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Akdemir, öğrencilere yarışmalarda başarılar diledi.